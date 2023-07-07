ДБР розслідує, як Ігорю Гуменюку вдалося пронести вибухівку в Шевченківський суд

Державне бюро розслідувань здійснює кримінальне провадження щодо обставин двох вибухів у Шевченківському районному суді Києва.
«Підключені найкращі слідчі для швидкого і неупередженого з’ясування всіх обставин події. Зокрема, розслідуватиметься, яким чином до суду потрапила вибухівка, хто сприяв замаху на правоохоронців, а також якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обовʼязків», — зазначають в ДБР.
У Бюро уточнюють, що кримінальне провадження ведуть за декількома статтями КК: ч. 3 ст. 15 КК (замах на кримінальне правопорушення), ч. 5 ст. 27 КК (види співучасників), ст. 348 КК (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч. 4 ст. 426 КК (бездіяльність військової влади), ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).
- Увечері 5 липня 2023 року в Шевченківському суді намагався втекти, а потім підірвав себе Ігор Гуменюк. Принаймні, така версія слідства. Гуменюку було 29 років, останні вісім він провів у СІЗО. Його звинувачували в тому, що 31 серпня 2015 року він підірвав бойову гранату під Верховною Радою. Тоді депутати в першому читанні ухвалили проєкт змін до Конституції ― у ній мав зʼявитися пункт про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Багато хто назвав це кроком до федералізації, а журналіст Сергій Рахманін заявив, що ідеологом таких змін в українській Конституції та Мінських угодах був помічник путіна Владислав Сурков. У день голосування під Верховною Радою зібрався великий мітинг проти поправок. Коли стало відомо, що парламент таки підтримав проєкт у першому читанні, на площі під парламентом почалися сутички, під час яких вибухнула граната. Загинули четверо нацгвардійців, ще 65 отримали поранення. Гранату, за версією слідства, кинув боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк.