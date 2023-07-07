ДБР розслідує, як Ігорю Гуменюку вдалося пронести вибухівку в Шевченківський суд

Державне бюро розслідувань здійснює кримінальне провадження щодо обставин двох вибухів у Шевченківському районному суді Києва.

«Підключені найкращі слідчі для швидкого і неупередженого з’ясування всіх обставин події. Зокрема, розслідуватиметься, яким чином до суду потрапила вибухівка, хто сприяв замаху на правоохоронців, а також якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обовʼязків», — зазначають в ДБР.

У Бюро уточнюють, що кримінальне провадження ведуть за декількома статтями КК: ч. 3 ст. 15 КК (замах на кримінальне правопорушення), ч. 5 ст. 27 КК (види співучасників), ст. 348 КК (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч. 4 ст. 426 КК (бездіяльність військової влади), ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).