Ігор Гуменюк, який вчинив вибух у суді, загинув. Він підірвав себе під час затримання

Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському суді Києва, загинув на місці події у конвойному приміщенні. Чоловік підірвав себе під час затримання.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Під час цього двоє бійців КОРДу дістали поранення. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці.

Перед цим прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, що становило загрозу для навколишніх. Чоловік зачинився у вбиральні і намагався втекти з-під варти, коли йому продовжували арешт у Шевченківському суді Києва. Перший вибух стався у вбиральні о 17:20, а за кілька годин пролунав і другий вибух.

Хронологія подій:

Гуменюк після засідання спочатку зачинився в туалеті, а потім привідчинив двері і кинув у караул вибухівку (вибухів було два);

потім він намагався покинути залу суду;

конвойні його зупинили пострілом у повітря, потім він забарикадувався;

працівники КОРДу його намагалися деблокувати (на контакт він не йшов);

після деблокування дверей Гуменюк кинув у КОРД вибухівку, військові отримали поранення, їхньому життю нічого не загрожує;

Гуменюк загинув від вибухівки;

як він проніс вибухівку — зʼясує поліція.

Справа Гуменюка

31 серпня 2015 року Верховна Рада в першому читанні проголосувала президентський законопроєкт про внесення змін до Конституції у частині децентралізації — про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Під парламентом сталися сутички і вибухи, в результаті чого загинуло четверо нацгвардійців віком 20—25 років. Ще 65 військовослужбовців отримали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Гранату, за версією слідства, кинув боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк. Також обвинувачення предʼявили бійцю добровольчого батальйону «Карпатська Січ» Сергію Крайняку. Крайняк начебто запалив димову шашку, допомагаючи Гуменюку вчинити вибух. Хлопці свою провину заперечують і стверджують, що в СІЗО їх били, щоб змусити зізнатися у злочині.

Справа з серпня 2016 року розглядається в Шевченківському суді Києва. У січні 2018-го суд ухвалив проводити розгляд у закритому режимі на прохання потерпілих.