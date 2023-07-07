Пісенний конкурс «Євробачення-2024» проведуть у шведському місті Мальме.
Про це пише «Євробачення Україна».
Мальме стане містом-господарем «Євробачення» наступного року. Там уже двічі проходив конкурс: у 1992 і 2013 роках.
Мальме обрали за результатами конкурсу, в якому оцінювати такі критерії: інфраструктура, здатність прийняти тисячі делегацій, знімальних груп, вболівальників і журналістів.
- Цьогоріч на «Євробаченні» перемогла представниця Швеції Loreen із піснею “Tattoo”. Вона виграла конкурс вдруге.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс 2023 року провели у Британії, яка минулого року посіла друге місце. Уже вдевʼяте «Євробачення» відбулося у Великій Британії — це частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс приймало британське місто Ліверпуль. Сцену відкрив король Чарльз III із дружиною королевою Каміллою.