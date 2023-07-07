Пісенний конкурс «Євробачення-2024» проведуть у шведському місті Мальме.

Про це пише «Євробачення Україна».

Мальме стане містом-господарем «Євробачення» наступного року. Там уже двічі проходив конкурс: у 1992 і 2013 роках.

Мальме обрали за результатами конкурсу, в якому оцінювати такі критерії: інфраструктура, здатність прийняти тисячі делегацій, знімальних груп, вболівальників і журналістів.