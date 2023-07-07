На Івано-Франківщині через негоду підтопило сотні дворищ

В Івано-Франківській області оголосили штормове попередження через сильні вітри й дощі. Станом на 7 липня підтопило 600 дворогосподарств.

Про це пише Головне управління ДСНС Івано-Франківщини.

Зливи підтопили двори, підвали та дороги в Коломийському, Косівському, Калуському та Надвірнянському районах.

З підтоплених будинків рятувальники евакуювали 35 людей і врятували вісьмох. Працювали одразу 70 рятувальників, 20 одиниць техніки, зокрема пʼять плавзасобів та два всюдиходи «Богун».

До кінця дня очікується сильний дощ, гроза, град, посилення північно-західного вітру 15—20 м/с. (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).