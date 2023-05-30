У Запоріжжі за день випала майже двомісячна норма дощу

У Запоріжжі впродовж дня зафіксували стихійне метрологічне явище — дощило безперестанку 5 годин поспіль.

Загалом випала майже двомісячна норма опадів — 76,8 мм.

Найінтенсивніша злива спостерігалась з 14:00 до 15:00. У цей час випало 30 мм опадів. Наразі в місті дощу немає.

В одному із селищ Запорізького району через зливу розмокла і впала стіна приватного житлового будинку. Вона привалила літню жінку, повідомляють рятувальники.

Співробітники ДСНС швидко деблокували жінку та передали медпрацівникам.