Нейтральна Швейцарія слідом за Австрією приєдналася до європейського проєкту ППО «Небесний щит»

Міністри оборони Швейцарії, Австрії та Німеччини підписали меморандум про участь у європейському проєкті протиповітряної оборони «Небесний щит».

Про це пише пресслужба уряду Швейцарії.

На зустрічі очільники оборонних відомств обговорили безпекову ситуацію в Європі, війну рф проти України, тристоронню співпрацю та внески трьох країн у забезпечення миру та стабільності на Західних Балканах і в Африці.