Нейтральна Швейцарія слідом за Австрією приєдналася до європейського проєкту ППО «Небесний щит»

Міністри оборони Швейцарії, Австрії та Німеччини підписали меморандум про участь у європейському проєкті протиповітряної оборони «Небесний щит».
Про це пише пресслужба уряду Швейцарії.
На зустрічі очільники оборонних відомств обговорили безпекову ситуацію в Європі, війну рф проти України, тристоронню співпрацю та внески трьох країн у забезпечення миру та стабільності на Західних Балканах і в Африці.
- У проєкті «Небесний щит» беруть участь Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.
- Ця ініціатива має допомогти усунути прогалини в нинішній протиповітряній системі Європи, зокрема у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.