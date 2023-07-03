Нейтральна Австрія приєднається до європейського проєкту ППО «Небесний щит»

Уряд Австрії хоче, щоб країна приєдналася до проєкту зі створення покращеної системи протиповітряної оборони Європи «Небесний щит».

Про це пише Euractiv.

«Безпекова ситуація значно загострилася через загарбницьку війну росії проти України. Тому Австрія приєднається до європейської ініціативи протиповітряної оборони “Небесний щит”», — сказав канцлер Австрії Карл Негаммер 1 липня.

У Міноборони країни повідомили, що наразі тривають переговори.

Лідер дружньої до росії ультраправої партії FPÖ Герберт Кікль розкритикував приєднання до «Небесного щита» і назвав його «нищівним рішенням щодо політики нейтралітету».

За прогнозами, його партія на майбутніх виборах 2024 року може набрати близько 30%.

«Небесний щит» — це не ініціатива НАТО, це не приєднання до військового альянсу, а лише співпраця низки держав. Обʼєднання та спільне використання військового потенціалу означає дотримання нейтралітету», — наголосив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.