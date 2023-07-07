ANS: Підрив Запорізької АЕС не загрожує здоровʼю людей, порівнювати з Чорнобилем — недоцільно

Американське ядерне товариство ретельно розглянуло «найгірші сценарії» для Запорізької атомної станції — бомбардування та навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого палива. Ці сценарії не призведуть до наслідків для здоровʼя населення, повʼязаних із радіацією.
Про це ідеться в заяві організації.
Ядерне товариство заявило, що шість реакторів ЗАЕС зупинили понад десять місяців тому, і вони більше не виробляють достатньо тепла, щоб спричинити швидкий радіаційний викид.
У малоймовірному випадку порушення захисної оболонки реакторів будь-який потенційний викид радіоактивних матеріалів буде обмежений зоною, що безпосередньо оточує реактори. У звʼязку з цим будь-яке порівняння ЗАЕС із Чорнобилем або Фукусімою є і неточним, і вводить в оману, наголосили в ядерному співтоваристві.
Очільник розвідки Кирило Буданов 7 липня заявив, що хоча загроза теракту на ЗАЕС іде на спад, про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки її досі контролюють російські окупанти.
5 липня МАГАТЕ заявила, що її інспектори в останні дні та тижні проінспектували частини обʼєкта, зокрема деякі ділянки по периметру великого ставка-охолоджувача, а також проводили регулярні обходи на місці — поки жодних видимих ознак наявності мін чи вибухових речовин не спостерігається.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС, окупованої росіянами з березня 2022 року. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції. Того ж дня Зеленський заявив, що росія встановила на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухівку.
- 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС, а 25 червня Буданов заявив, що росія завершила підготовку до теракту.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Водночас у США 26 червня заявили, що не бачать ознак того, що росія підірве ЗАЕС чи вдарить з ядерної зброї.