Twitter погрожує Meta судом через запуск платформи Threads

Twitter погрожує судом компанії Meta, яка 6 липня запустила власну платформу для мікроблогів Threads.
Про це пише CNN.
Адвокат Twitter Алекс Спіро надіслав гендиректору Meta Марку Цукербергу листа, в якому звинуватив компанію у крадіжці комерційної таємниці через найм колишніх співробітників Twitter.
У листі йдеться, що Meta найняла колишніх співробітників Twitter, які «неналежним чином зберігали документи й електронні пристрої Twitter», і що Meta «навмисно» залучила цих співробітників до розробки Threads.
«Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав на інтелектуальну власність і вимагає, щоб Meta вжила негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації», — написав адвокат.
Ілон Маск прокоментував цю ситуацію так: «Конкуренція — це добре, а шахрайство — ні».
- Компанія Meta запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads скачали 5 мільйонів разів за перші 4 години. На запитання, чи буде Threads «більшим за Twitter», Цукерберг сказав: «Це займе деякий час, але я думаю, що має бути застосунок для публічних розмов із понад мільярдом людей. Twitter мав можливість зробити це, але не вдалось. Сподіваюся, ми це зробимо».
- У день запуску Threads опублікував перший твіт за 11 років і пожартував у ньому з Ілона Маска.
- Meta оголосила про запуск своєї нової соціальної мережі на тлі деяких нововведень Ілона Маска у Twitter. Так, 1 липня він вирішив обмежити кількість публікацій на день, які бачать користувачі. Спочатку верифіковані користувачі могли бачити 6 тисяч повідомлень на день, неверифіковані — 600, а нові неверифіковані — 300. У підсумку він тричі змінював цю межу. Тепер верифіковані користувачі можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані — не більше за тисячу повідомлень на день, а нові акаунти — щонайбільше 500 публікацій. До того ж 1 липня стався збій у Twitter.
- 21 червня Марк Цукерберг та Ілон Маск у соцмережах домовилися битися в октагоні в Лас-Вегасі. Ілон Маск написав у Twitter, що він «готовий до бійки у клітці» з Цукербергом. Генеральний директор Meta у відповідь опублікував в Instagram скриншот твіту Маска з підписом: «Надішліть мені місцезнаходження». Маск відповів двома словами: «Октагон Вегас».