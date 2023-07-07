Twitter погрожує Meta судом через запуск платформи Threads

Twitter погрожує судом компанії Meta, яка 6 липня запустила власну платформу для мікроблогів Threads.

Про це пише CNN.

Адвокат Twitter Алекс Спіро надіслав гендиректору Meta Марку Цукербергу листа, в якому звинуватив компанію у крадіжці комерційної таємниці через найм колишніх співробітників Twitter.

У листі йдеться, що Meta найняла колишніх співробітників Twitter, які «неналежним чином зберігали документи й електронні пристрої Twitter», і що Meta «навмисно» залучила цих співробітників до розробки Threads.

«Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав на інтелектуальну власність і вимагає, щоб Meta вжила негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації», — написав адвокат.

Ілон Маск прокоментував цю ситуацію так: «Конкуренція — це добре, а шахрайство — ні».