Компанія Meta запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads скачали 5 мільйонів разів за перші 4 години.
Про це повідомив очільник компанії Марк Цукерберг, цитує BBC.
На запитання, чи буде Threads «більшим за Twitter», Цукерберг сказав: «Це займе деякий час, але я думаю, що має бути застосунок для публічних розмов із понад мільярдом людей. Twitter мав можливість зробити це, але не вдалось. Сподіваюся, ми це зробимо».
Threads доступний для завантаження у понад 100 країнах (в Україні теж), але поки що не доступний в ЄС через проблеми з регулюванням. Застосунок буде обмінюватися даними з Instagram, щоб користувачі могли перенести в нову соціальну мережу назву свого інстаграмного акаунту та знайшли там людей, на яких уже підписані.
- Meta оголосила про запуск своєї нової соціальної мережі на тлі деяких нововведень Ілона Маска у Twitter. Так, він 1 липня вирішив обмежити кількість публікацій на день, які бачать користувачі. Спочатку верифіковані користувачі могли бачити 6 тисяч повідомлень на день, неверифіковані — 600, а нові неверифіковані — 300. У підсумку він тричі змінював цю межу. Тепер верифіковані користувачі можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані — не більше за тисячу повідомлень на день, а нові акаунти — щонайбільше 500 публікацій. До того ж 1 липня стався збій у Twitter.