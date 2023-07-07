Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Про це 7 липня повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами — це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в нашій боротьбі за майбутнє країни та всього вільного світу», — написав Зеленський.
- Голодомор в Україні 1932—1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 32 держави.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.