Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це 7 липня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами — це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в нашій боротьбі за майбутнє країни та всього вільного світу», — написав Зеленський.