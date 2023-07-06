Міноборони підтвердило, що ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів у Макіївці

Увечері 4 липня в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині пролунали потужні вибухи — це була робота українських артилеристів по російському складу боєприпасів.

Удар по складу підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, бійці влучили у «справді великий» склад російських окупантів, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів і ракет для реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град».

Це стало результатом роботи аеророзвідників, які корегували удар, й артилеристів, а також відповіддю на «лобові атаки ворога».

«Ми завдаємо ефективних, болючих точкових ударів, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів і пального рано чи пізно стане фатальною», — наголосила Маляр.

Також вона додала, що за минулу добу Сили оборони знищили шість складів боєприпасів росіян на Таврійському напрямку.