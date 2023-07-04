У Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи

Увечері 4 липня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомляють про влучання у склад боєкомплектів.

На опублікованих у соцмережах фото та відео «прильотів» видно, як над містами здіймаються стовпи диму. За словами місцевих мешканців, звуки вибуху було чутно у більшій частині Макіївки.

На думку окупантів, ЗСУ нібито вдарили по містах системами HIMARS та влучили у склад БК.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання у склад окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

«Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці», — йдеться у повідомленні.

Так званий «мер» Макіївки Владислав Ключаров сказав, що в місті пошкоджено будівлю районної «адміністрації» та кілька будинків. Серед цивільних, за його словами, постраждалих немає.