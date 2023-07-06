Росія висилає девʼятьох фінських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Фінлядії

Росія оголосила девʼятьох фінських дипломатів персонами нон ґрата і вислала їх із країни. Також планують закрити консульство Фінляндії у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомило МЗС рф.
Росіяни назвали це заходами у відповідь на «конфронтаційні дії фінської влади». Фінській стороні вручили дипломатичні ноти російського закордонного відомства.
Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі повинне припинити роботу з 1 жовтня. Відділення генконсульства Фінляндії в Петрозаводську і Мурманську, що функціонували з початку 1990-х років, мали зачинитися 1 липня.
- 6 червня уряд Фінляндії вирішив вислати девʼятьох працівників російського посольства, бо ті вели розвідувальну діяльність, яка несумісна з дипломатичним статусом.
- Це не перший випадок дипломатичного протистояння між Москвою та Гельсінкі. Раніше росія обурилась через «напад» на своє консульство у Фінляндії, а потім заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.