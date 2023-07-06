Україна націоналізувала російський літак АН-140-100

Вищий антикорупційний суд передав у дохід України вантажно-пасажирський літак АН-140-100. Раніше цей борт вартістю майже 150 мільйонів гривень належав підсанкційній корпорації «Ростех».

Про це повідомили у Службі безпеки України.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну судно передали українському держпідприємству «Антонов» — там його мали налаштувати, випробувати, а потім повернути до росії.

За даними слідства, літак АН-140-100 перебував на балансі московського «Авіаційного комплексу ім. С. В. Іллюшина», який входить до структури «Ростеху». Ця компанія постачає бойові літаки російській армії.

Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.