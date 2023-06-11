Канада конфіскувала російський вантажний літак Ан-124 в аеропорту Торонто. Його можуть передати Україні

Канадський уряд конфіскував російський вантажний літак, який з лютого 2022 року перебуває в аеропорту Торонто «Пірсон».

Про це повідомляє CTV News Toronto.

Згідно із пресрелізом уряду, літак Ан-124 належить дочірній компанії ТОВ «Авіалінії Волга-Днєпр» та групи компаній «Волга-Днєпр», проти яких Канада нещодавно запровадила санкції.

Reuters

Російський літак планував вилетіти з Торонто невдовзі після прибуття з Китаю в лютому 2022 року, але цей рейс скасували, коли уряд Канади закрив повітряний простір для російських авіаоператорів.

У квітні 2022 року Управління аеропортів Торонто повідомило, що власник літака має заплатити 74 центи за хвилину паркування в аеропорту «Пірсон», або $1 065,60 за кожні 24 години.

Канадський уряд розпоряджатиметься літаком відповідно до федерального законодавства, і якщо його конфіскує корона, літак можуть передати Україні.

«Якщо активи зрештою будуть конфісковані короною, Канада працюватиме з урядом України над варіантами перерозподілу цього активу для компенсації жертвам порушень прав людини, відновлення міжнародного миру та безпеки або відновлення України», — йдеться у заяві уряду.

Федеральний міністр транспорту Омар Альгабра заявив, що конфіскація є «чітким сигналом» для росії.

«Сьогодні ми оголосили про арешт російського вантажного літака «Антонов» в аеропорту «Пірсон». Це надсилає чіткий сигнал росії, що їх незаконне вторгнення продовжує мати наслідки. Ми завжди будемо поруч з українським народом», — написав він.