Ізраїль спростив правцевлаштування українців і продовжив їм візи

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Моше Арбель оновив політику щодо перебування у країні громадян України.

Про це йдеться на урядовому порталі Ізраїлю.

Це зробили «з огляду на зміни, які відбулися, включно з плином часу та набутим досвідом». Українцям дозволили працевлаштовуватися за умови, що минуло 90 днів з моменту їхнього в’їзду в Ізраїль й у них є український паспорт.

Голова МВС також продовжив туристичні візи для українців, які на законних підставах перебували в Ізраїлі в день початку повномасштабної війни або вʼїхали після її початку. Ці документи діятимуть до 31 січня 2024 року.