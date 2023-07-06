Ізраїль спростив правцевлаштування українців і продовжив їм візи

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Моше Арбель оновив політику щодо перебування у країні громадян України.
Про це йдеться на урядовому порталі Ізраїлю.
Це зробили «з огляду на зміни, які відбулися, включно з плином часу та набутим досвідом». Українцям дозволили працевлаштовуватися за умови, що минуло 90 днів з моменту їхнього в’їзду в Ізраїль й у них є український паспорт.
Голова МВС також продовжив туристичні візи для українців, які на законних підставах перебували в Ізраїлі в день початку повномасштабної війни або вʼїхали після її початку. Ці документи діятимуть до 31 січня 2024 року.
- У середині березня 2022 року Ізраїль призупинив безвізовий режим для українців. Також він встановив квоту, згідно з якою до країни могли потрапити тільки 5 тисяч громадян України.
- У липні минулого року Верховний суд Ізраїлю зобовʼязав уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на вʼїзд українців.