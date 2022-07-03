Верховний суд Ізраїлю зобовʼязав уряд скасувати усі обмеження на вʼїзд для українців

Верховний суд Ізраїлю зобовʼязав уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на вʼїзд українців.

Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобовʼязує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на вʼїзд громадян України», — написав він.

Зеленський додав, що саме верховенство права та повага до прав людини вирізняє справжню, розвинену демократію.

У середині березня Ізраїль призупинив безвізовий режим для українців. Також він встановив квоту, згідно з якою до країни могли потрапити тільки 5 тисяч громадян України.