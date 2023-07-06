Кирило Буданов заявив, що загроза на АЕС зменшується

Керівник розвідки Кирило Буданов в інтервʼю The Times заявив, що загроза теракту на Запорізькій атомній станції зменшується.

Про це він заявив в інтервʼю для британської газети The Times.

«Ми робимо певні дії у цій сфері — як публічні, так і непублічні, і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується», — зазначив Буданов.

4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС, окупованої росіянами з березня 2022 року. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції. Того ж дня Зеленський заявив, що росія встановила на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухівку.