Працівника військкомату, який побив жінку в Ужгороді, звільнили з посади

У Міноборони повідомили про звільнення офіцера Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтина Варі, який побив жінку в Ужгороді.
«Надалі оцінку цьому конкретному випадку й офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд. З боку Закарпатського ОТЦК і СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та зʼясуванню всіх обставин інциденту», — заявив заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк.
- На одній з вулиць Ужгорода 25 червня чоловік почав конфлікт із військовослужбовцем та його дружиною. Нападник ударив жінку і втік з місця події.
- Поліцейські встановили, що на подружжя напав 55-річний місцевий житель, працівник місцевого центру комплектування (військкомату). Його розшукали й доставили до районного управління поліції. Виявилося, що фігурант був пʼяним. У поліції готуються повідомити йому про підозру за ч. 1 ст. 125 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень).