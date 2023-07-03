Поліція розслідує побиття жінки працівником військкомату в Ужгороді. У Міноборони теж відреагували

Поліція розслідує побиття жінки співробітником територіального центру комплектування на Закарпатті.

Про це повідомили в МВС України.

На одній із вулиць Ужгорода 25 червня чоловік почав конфлікт із військовослужбовцем та його дружиною. Нападник ударив жінку і втік з місця події.

Поліцейські встановили, що на подружжя напав 55-річний місцевий житель, працівник місцевого центру комплектування (військкомату). Його розшукали й доставили до районного управління поліції. Виявилося, що фігурант був пʼяним. У поліції готуються повідомити йому про підозру за ч. 1 ст. 125 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень).

Постраждала жінка у Facebook повідомила, що нападника звуть Варі Костянтин Володимирович. Він майор, оперативний черговий Закарпатського обласного територіального центру комплектування.

Слідство триває. Також будуть проводити судово-медичну експертизу.

У Міністерстві оборони України також відреагували на інцидент. Заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк пообіцяв жорстку реакцію на «негідну поведінку» співробітників військкоматів.

«Підкреслю, що всі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних сил України, офіцера, не залишаться без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винних притягнуто до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством», — зазначив він.