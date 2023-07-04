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Громади з десяти областей отримають 5,3 млрд грн на відновлення. Як розподілили гроші

Автор:
Ліза Бровко
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Кабінет міністрів України розподілив майже 5,3 мільярда гривень субвенцій між громадами десяти областей: Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської.

Про це пише Мінвідновлення.

Гроші на реконструкцію виділив Європейський інвестиційний банк у межах програми «Програма з відновлення України». Їх поділили так:

  • Вінницька область — 373,6 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 519,1 млн грн;
  • Житомирська область — 445,4 млн грн;
  • Київська область — 2,4 млрд грн;
  • Кіровоградська область — 244,2 млн грн;
  • Одеська область — 455,2 млн грн;
  • Полтавська область — 643,7 млн грн;
  • Сумська область — 82,2 млн грн;
  • Черкаська область — 98,9 млн грн;
  • Чернігівська область — 42,9 млн грн.

За ці кошти мають відновити 109 обʼєктів, серед яких заклади освіти, охорони здоровʼя, центри надання адміністративних послуг, обʼєкти критичної інфраструктури тощо.