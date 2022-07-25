Європейський інвестиційний банк виділив Україні майже €1,6 мільярда на відбудову

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 25 липня схвалила надання ще €1,59 мільярда на відбудову України. €1,05 мільярда нададуть негайно.

Про це йдеться в заяві на сайті банку.

Кошти виділили в межах розробленої разом із Єврокомісією програми термінового реагування EIB Ukraine Solidarity. Це вже другий пакет допомоги по цій програмі — перед ним ЄІБ надав Україні €668 мільйонів протягом місяця після початку повномасштабного вторгнення росії.

«Це забезпечить необхідні кошти для покриття нагальних потреб і забезпечення роботи критичної інфраструктури. Ми продовжуємо підтримувати регулярні контакти з урядом України, щоб гнучко допомагати за потреби. Це питання інвестицій у майбутнє України, майбутнє Європи та майбутнє вільного світу», —сказала віце-президент ЄІБ Тереза ​​Червінська, яка відповідає за діяльність банку в Україні.