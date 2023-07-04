Кількість поранених від ракетного удару по Первомайському зросла до 43 людей, з них 12 дітей. У місті пошкоджені девʼять багатоповерхівок.

Поліція встановила, що росіяни вдарили по місту ракетою «Іскандер», повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У багатоповерхівках повибивало вікна, тому в найкоротші терміни для оперативного ремонту помешкань нададуть OSB-плити.

Також підрозділи ДСНС досліджуватимуть ці будівлі на предмет можливого порушення конструктивних елементів.

Мешканцям пошкоджених будинків пропонують отримати тимчасове помешкання в Первомайському. Окрім того, є місця у Харкові, куди можна евакуюватися.