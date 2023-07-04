Російська армія атакувала місто Первомайськ на Харківщині. Постраждали десятки людей, серед них є діти

Російська армія 4 липня атакувала місто Первомайськ на Харківщині. Постраждали десятки людей, зокрема діти.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, фугасний боєприпас упав на парковку. На фото голови Харківської ОВА видно, що в багатоповерхівках поруч вибило вікна. Також на знімках є перевернуті та палаючі автівки.

Харківська обласна державна адміністрація

Уже о 15:26 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зростає — уже відомо про 31 людину, з них 9 дітей. Зокрема, серед постраждалих 10-місячне немовля та однорічна дитина. У місті пошкоджені вісім багатоповерхівок і автівки.

За висновками правоохоронців, росіяни вдарили по Первомайську ракетою «Іскандер».

О 17:40 кількість поранених зросла до 38, з них — 12 дітей, уточнили в Офісі генпрокурору.

Прокуратура вже розслідує порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).