У Херсоні дозволили вʼїзд до районів Гідропарк і Нафтогавань.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Він також розповів про інші рішення засідання Ради оборони Херсонщини. Зокрема, час для продажу алкоголю залишили без змін — з 10:00 до 15:00.

Прокудін нагадав, що в області заборонено продаж і використання піротехнічних засобів.