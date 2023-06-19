У Херсоні відкрили вʼїзд до мікрорайону Корабел. Там запровадили окрему комендантську годину

У Херсоні відкрили вʼїзд до мікрорайону Корабел, однак Гідропарк і Нафтогавань залишаються закритими.

Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Роман Мрочко.

Від 19 червня в мікрорайоні Корабел діятиме комендантська година з 22:00 до 05:00. Водночас у Нафтогавані та Гідропарку з 19 червня:

заборонений вʼїзд громадянам через розмінування та безпекову ситуацію;

запровадили комендантську годину з 15:00 19 червня до 12:00 20 червня. А в дозволений час з 12:00 до 15:00 щоденно там можуть перебувати виключно представники відповідних структур, які забезпечують людей продуктами, водою тощо та в разі необхідності займаються евакуацією.

В інших населених пунктах Херсонської міської територіальної громади діє така ж комендантська година, як і в області — з 21:00 до 05:00.