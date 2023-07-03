Нардепу від «Євросолідарності» Сергію Алєксєєву обрали запобіжний захід. Його підозрюють у шахрайстві

Личаківський районий суд Львова обрав запобіжний захід нардепу від «Європейської солідарності» Сергію Алєксєєву — 60 днів під вартою з альтернативою застави у розмірі 2 млн 264 тисяч грн.

Про це повідомив кореспондент Укрінформу із зали суду.

Алєксєєву оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Йдеться про $50 тисяч, які той, за даними слідства, вимагав з громадянина Німеччини, щоб допомогти йому уникнути екстрадиції й отримати статус біженця.

За даними слідства, парламентар «гарантував» використати власні звʼязки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову в наданні іноземцю статусу біженця. Депутату загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.