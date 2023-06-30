СБУ розповіла нові деталі шахрайства нардепа від «Євросолідарності» Сергія Алєксєєва

Служба безпеки України повідомила про нові деталі викриття народного депутата від «Європейської солідарності» Сергія Алєксєєва, який вимагав гроші з громадянина Німеччини, щоб допомогти йому уникнути екстрадиції й отримати статус біженця.

За даними слідства, перша розмова, під час якої нардеп запропонував «послуги» іноземцю, була 1 червня. І вже 17 червня Алєксєєв отримав першу частину «винагороди» — $20 тисяч.

Другу частину ($30 тисяч) він отримав 29 червня, ці гроші нібито були йому потрібні для вирішення питання в суді першої інстанції.

Як сказав заступник голови СБУ Сергій Наумюк, фігурант мав адвокатський досвід і розумів нелегальність своїх дій, тому зробив усе, щоб ускладнити документування злочину.