СБУ розповіла нові деталі шахрайства нардепа від «Євросолідарності» Сергія Алєксєєва

Служба безпеки України повідомила про нові деталі викриття народного депутата від «Європейської солідарності» Сергія Алєксєєва, який вимагав гроші з громадянина Німеччини, щоб допомогти йому уникнути екстрадиції й отримати статус біженця.
За даними слідства, перша розмова, під час якої нардеп запропонував «послуги» іноземцю, була 1 червня. І вже 17 червня Алєксєєв отримав першу частину «винагороди» — $20 тисяч.
Другу частину ($30 тисяч) він отримав 29 червня, ці гроші нібито були йому потрібні для вирішення питання в суді першої інстанції.
Як сказав заступник голови СБУ Сергій Наумюк, фігурант мав адвокатський досвід і розумів нелегальність своїх дій, тому зробив усе, щоб ускладнити документування злочину.
- Сергію Алєксєєву повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Парламентар «гарантував» використати власні звʼязки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову в наданні іноземцю статусу біженця. Депутату загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Держбюро розслідувань просить про арешт підозрюваного нардепа Сергія Алєксєєва з альтернативою застави 10 мільйонів гривень.