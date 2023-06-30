Нардепу від «Євросолідарності» Сергію Алєксєєву повідомили про підозру в шахрайстві. Він вимагав гроші в громадянина Німеччини

Голові підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, нардепу від «Європейської солідарності» Сергію Алєксєєву повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 190 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Депутат вимагав гроші з громадянина Німеччини. За даними Служби безпеки України, нардеп обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. За це хотів $50 тисяч.

Парламентар «гарантував» використати власні звʼязки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову в наданні іноземцю статусу біженця.

Співробітники СБУ зафіксували, що нардеп отримав $20 тисяч — першу частину грошової винагороди. Його викрили на одержанні другого «траншу» — $30 тисяч.

Наразі в Алєксєєва тривають обшуки. Депутату загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Європейська солідарність» уже заявила про обшуки в їхнього депутата і назвала їх «продовженням провокацій і тиску».