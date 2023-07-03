Регулятор скасував рішення про підвищення тарифів на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це регулятор оголосив 3 липня.

«Верховний головнокомандувач [Володимир Зеленський] в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування ухваленого рішення», — заявила комісія.

Зараз регулятор розпочинає консультації з урядом та всіма зацікавленими сторонами, щоб напрацювати «справедливе рішення», яке зможе компенсувати витрати.