Зеленський назвав рішення Нацкомісії про підвищення тарифів на воду «ганебним і непрофесійним»

Президент Володимир Зеленський назвав «ганебним» і «непрофесійним» погоджене Нацкомісією з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
«Мʼяко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть», — сказав він у відеозверненні.
- 29 червня НКРЕКП погодила підвищення тарифів на воду. Їх вирішили підняти для водоканалів та АТ «Укрзалізниця», але подробиць там не надали.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 1 липня заявив, що рішення НКРЕКП не узгодили з урядом і тарифи ще не прийняті, тому він доручив міністру енергетики і Мінінфраструктури проконсультуватися з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.