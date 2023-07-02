Платформа Bluesky тимчасово припинила реєстрацію користувачів через наплив новачків із Twitter

Аналог Twitter — платформа Bluesky, тимчасово призупинила реєстрацію через наплив нових користувачів і проблеми з продуктивністю. Це сталося після нововведень Ілона Маска у Twitter.
Про це пише The Verge.
«Ми тимчасово призупинимо реєстрацію у Bluesky, поки наша команда продовжує вирішувати наявні проблеми з продуктивністю. Ми повідомимо вас, коли коди запрошень відновлять роботу. Незабаром ми радо вітатимемо більше користувачів у нашій бета-версії», — зазначили в компанії.
Bluesky також повідомив про рекордно високий трафік. За словами інженера Bluesky Пола Фрейзі, платформа наразі випускає оновлення мобільного застосунку, щоб вирішити проблеми.
Значне зростання кількості користувачів відбулося також у соцмережі Mastodon. За даними трекера, протягом останньої доби на платформі з’явилося понад 26 тисяч нових акаунтів.
- У 2023 році колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу Twitter — соцмережу Bluesky. Щоб приєднатися до неї, користувачу потрібно подати заявку до списку очікування або отримати код запрошення від друга.
- Власник Twitter Ілон Маск 1 липня вирішив обмежити кількість публікацій на день, які бачать користувачі. Спочатку верифіковані користувачі могли бачити 6 тисяч повідомлень на день, неверифіковані — 600, а нові неверифіковані — 300.
- Згодом Маск опублікував новий твіт. Він трішки збільшив кількість публікацій. Верифіковані користувачі будуть бачити 8 тисяч повідомлень, неверифіковані — 800, а нові неверифіковані — 400.
- Потім Ілон Маск уже втретє змінив ліміти. Верифіковані користувачі, які заплатили за «синю галочку» Twitter Blue, можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані — не більше за тисячу повідомлень на день, а нові акаунти — щонайбільше 500 публікацій.