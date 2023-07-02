The Guardian: Велика Британія, Німеччина і Франція можуть порушити ядерну угоду з Іраном

Велика Британія, Франція і Німеччина оголосять про плани порушити ядерну угоду з Іраном (Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року), пише The Guardian.
За інформацією видання, країни не збираються знімати з Ірану санкції, накладені через дослідження, розробку та виробництво балістичних ракет. Ядерна угода 2015 року вимагає зробити це 18 жовтня 2023 року.
За даними The Guardian, приводом для розриву угоди може стати продаж Іраном безпілотників росії, а також імовірність передачі росіянам балістичних ракет у майбутньому.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого тижня визнав, що угода про моніторинг іранської ядерної програми стала дуже обмеженою та фрагментарною. Зокрема, іранські посадовці виступили проти запланованого встановлення близько десятка камер безпеки на ядерному обʼєкті в Ісфахані.
- У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.
- Іран у липні 2019 року перевищив ліміт запасів низькозбагаченого урану та порушив ядерну угоду 2015 року, яку підписали США, Велика Британія, росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.
- Угода обмежувала збагачення урану на рівні 3,67%, але Іран уже робить це на рівні 60%.
- У лютому в Ірані МАГАТЕ виявило уран, збагачений до 84% — це лише на 6% менше, ніж необхідно для створення ядерної зброї.
- У квітні видання Axios писало, що США обговорюють із союзниками можливу проміжну угоду з Іраном, яка передбачала замороження іранської ядерної програми. В обмін на це Захід скасував би частину санкцій.