The Guardian: Велика Британія, Німеччина і Франція можуть порушити ядерну угоду з Іраном

Велика Британія, Франція і Німеччина оголосять про плани порушити ядерну угоду з Іраном (Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року), пише The Guardian.

За інформацією видання, країни не збираються знімати з Ірану санкції, накладені через дослідження, розробку та виробництво балістичних ракет. Ядерна угода 2015 року вимагає зробити це 18 жовтня 2023 року.

За даними The Guardian, приводом для розриву угоди може стати продаж Іраном безпілотників росії, а також імовірність передачі росіянам балістичних ракет у майбутньому.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого тижня визнав, що угода про моніторинг іранської ядерної програми стала дуже обмеженою та фрагментарною. Зокрема, іранські посадовці виступили проти запланованого встановлення близько десятка камер безпеки на ядерному обʼєкті в Ісфахані.