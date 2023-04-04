Axios: США хочуть укласти з Іраном проміжну ядерну угоду в обмін на часткове скасування санкцій

США обговорюють із союзниками можливу проміжну угоду з Іраном, яка передбачала замороження іранської ядерної програми. В обмін на це Захід скасував би частину санкцій.
Про це пише Axios із посиланням на власні джерела.
Адміністрація Байдена останніми тижнями нібито почала обговорювати з європейськими союзниками та Ізраїлем ідею про тимчасову угоду з Іраном, що передбачала би послаблення санкцій в обмін на те, що Тегеран частково заморозить свою ядерну програму.
Міжнародне агентство з атомної енергії писало, що Іран накопичив вже 87,5 кг урану, збагаченого до 60%. За словами фахівців, якщо довести його до 90%, цього вже вистачить для однієї ядерної боєголовки.
США раніше не відкидали спроб все ж домовитися про повернення до угоди з Іраном від 2015 року, але підтримка Тегераном росії у війні проти України та жорстоке придушення протестів ще більш ускладнили ситуацію. Водночас Ізраїль повідомив США та кільком європейським союзникам, що вкрай стурбований ядерною програмою Ірану і готовий завдати удару, якщо Тегеран підвищить рівень збагачення урану до понад 60%.
З січня у Білому домі нібито обговорюють новий підхід у переговорах з Іраном і розповіли про свої ідеї Франції, Німеччині та Британії. Йдеться про те, щоб Іран зупинився на збагаченні до 60%, а союзники в обмін на це послабили деякі санкції.
У самому Ірані знають про ці обговорення, але поки ніяк не реагували на них. Раніше Тегеран вимагав повного скасування санкцій.
- У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.
- Іран у липні 2019 року перевищив ліміт запасів низькозбагаченого урану та порушив ядерну угоду («Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року»). Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.