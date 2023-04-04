Axios: США хочуть укласти з Іраном проміжну ядерну угоду в обмін на часткове скасування санкцій

США обговорюють із союзниками можливу проміжну угоду з Іраном, яка передбачала замороження іранської ядерної програми. В обмін на це Захід скасував би частину санкцій.

Про це пише Axios із посиланням на власні джерела.

Адміністрація Байдена останніми тижнями нібито почала обговорювати з європейськими союзниками та Ізраїлем ідею про тимчасову угоду з Іраном, що передбачала би послаблення санкцій в обмін на те, що Тегеран частково заморозить свою ядерну програму.

Міжнародне агентство з атомної енергії писало, що Іран накопичив вже 87,5 кг урану, збагаченого до 60%. За словами фахівців, якщо довести його до 90%, цього вже вистачить для однієї ядерної боєголовки.

США раніше не відкидали спроб все ж домовитися про повернення до угоди з Іраном від 2015 року, але підтримка Тегераном росії у війні проти України та жорстоке придушення протестів ще більш ускладнили ситуацію. Водночас Ізраїль повідомив США та кільком європейським союзникам, що вкрай стурбований ядерною програмою Ірану і готовий завдати удару, якщо Тегеран підвищить рівень збагачення урану до понад 60%.

З січня у Білому домі нібито обговорюють новий підхід у переговорах з Іраном і розповіли про свої ідеї Франції, Німеччині та Британії. Йдеться про те, щоб Іран зупинився на збагаченні до 60%, а союзники в обмін на це послабили деякі санкції.

У самому Ірані знають про ці обговорення, але поки ніяк не реагували на них. Раніше Тегеран вимагав повного скасування санкцій.