Польща посилить охорону кордону з Білоруссю. Причини

Польща посилює кордон з Білоруссю і відправляє туди ще 500 поліцейських. Днями кордон намагалися незаконно перетнути 187 людей.
Про це написав міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.
Додаткові сили доєднаються до пʼяти тисяч прикордонників і двох тисяч військових, які охороняють безпеку польсько-білоруського кордону.
Польська прикордонна служба повідомила, що 1 липня кордон нелегально хотіли перейти 187 людей, серед яких були громадяни Ірану та Сомалі.
- Польща за підтримки Угорщини заблокувала роботу саміту Європейського Союзу, бо не погоджується з міграційними реформами блоку. Міграційна реформа Євросоюзу має на меті розподілити мігрантів у країнах-членах, а хто не захоче приймати в себе шукачів притулку, той має платити гроші іншим державам, які дозволили в себе розміщувати мігрантів.
- Від початку року мігранти здійснили 12 300 спроб незаконного перетину кордону Польщі. Але на більш як 200-кілометровій ділянці кордону з Білоруссю вже діє електронна система, що виявляє всі такі спроби. Найбільша кількість мігрантів, які намагаються перетнути польський кордон, походить з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку. Одного разу машину польських прикордонників обстріляли з території Білорусі.
- Криза з нелегальними мігрантами з боку білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.