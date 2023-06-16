Машину польських прикордонників обстріляли з території Білорусі

У польській прикордонній службі заявили, що кілька днів тому з білоруського боку в них вперше стріляли та поцілили в машину.
Про це повідомляє польський медіаресурс RMF 24.
Під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, зокрема серед них були двоє офіцерів. Поки не відомо, хто і з чого стріляв, але зафіксовано «обʼєкт», який з великою силою ударив машину.
Про цю подію депутатам Сейму розповів керівник прикордонної служби.
«В автомобілі перебувало двоє офіцерів, їхнє життя та здоровʼя були під загрозою», — зазначив полковник прикордонної служби Аркадіуш Тивонюк.
За його словами, майже щодня в бік польських патрулів летить каміння.
- Від початку року мігранти здійснили 12 300 спроб незаконного перетину кордону. Але на більш як 200-кілометровій ділянці кордону з Білоруссю вже діє електронна система, яка виявляє всі такі спроби. Найбільша кількість мігрантів, які намагаються перетнути польський кордон, походять з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку.