WP: До Києва таємно приїздив директор ЦРУ Вільям Бернс, Україна поділилася з ним планами щодо звільнення територій

До України минулого тижня (перед заколотом у росії) приїжджав директор ЦРУ Вільям Бернс. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та найвищим військовим керівництвом.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post із посиланням на українських та американських чиновників, обізнаних у перебігу візиту.

Мета візиту полягала в тому, «щоб підтвердити відданість адміністрації Байдена обміну розвідувальними даними».

Військове керівництво України передало Бернсу оптимістичну впевненість у своїй меті повернути собі значну територію до осені, перемістити артилерійські та ракетні комплекси до кордону з Кримом і просуватися далі на сході — а потім переговори з Москвою, пише газета із посиланням на трьох людей, що знають про план.

В ідеальному сценарії, який схвалила Україна, Сили оборони отримають важелі впливу на росію, відправивши війська та потужне озброєння на кордон України з Кримом, взявши «в заручники» півострів, на якому базується російський Чорноморський флот.

За словами українських офіційних осіб, погоджуючись не захоплювати Крим силою, Київ потім вимагатиме, щоб росія прийняла будь-які гарантії безпеки, які Україна може отримати від Заходу.

The Washington Post пише, що США згодні з тим, що Україна має почати переговори з сильної позиції й Штати задоволені тим, що «українське командування не робить дурниць, тримає солдатів і техніку».