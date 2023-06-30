The Guardian: Підсанкційний олігарх Павло Фукс має резидентство у Великій Британії та отримав «золоту візу»

Російський та український підсанкційний олігарх Павло Фукс отримав посвідку на проживання у Великій Британії після отримання спеціальної візи для багатих.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Видання встановило, що Фукс отримав так звану золоту візу у 2012 році, а у 2017-му — безстроковий дозвіл на проживання у Великій Британії.

Фукс отримав свою першу візу у 2012 році за схемою інвестора рівня 1, яка надавала посвідку на проживання у Великій Британії багатим іноземним громадянам, готовим інвестувати щонайменше мільйон фунтів стерлінгів. ЄС, США та Британія не накладали санкцій на Фукса — це означає, що як резидент Великої Британії він може вести бізнес у країні та подорожувати до Лондону та назад.

Уряд не став коментувати візу Фукса, але представник сказав: «Уряд закрив візу рівня 1 (інвестора), і ми продовжуємо боротися із брудними грошима тут, у Великій Британії, зокрема на підставі звʼязків з росією. У нас одні з найсуворіших законів у світі щодо запобігання корупції та незаконному фінансуванню, і ми продовжуватимемо вживати жорстких заходів проти тих, хто намагається зловживати нашими щедрими фінансовими та імміграційними системами».

У січні міністр внутрішніх справ Суелла Браверман заявила, що щонайменше 10 російських олігархів, які згодом потрапили під санкції Британії, скористалися схемою «золотої візи». Уряд відмовився від цієї схеми у 2022 році, коли росія готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну.

Павло Фукс розбагатів у перші роки правління режиму володимира путіна, займаючись банківською справою та нерухомістю в росії. Він обговорював із Дональдом Трампом ідею московської вежі Trump Tower — будівлю так і не звели, але згодом Фукс сказав, що заплатив $200 тисяч за VIP-доступ на інавгурацію Трампа у 2017 році. З того часу йому заборонили вʼїзд до США — як стверджує Фукс, через ділову суперечку.

Після 2014 року Павло Фукс перетворився на українського бізнесмена, який переїхав з росії та заявив, що відмовився від її громадянства. У 2021 році Україна запровадила проти нього санкції — Зеленський звинуватив Фукса в тому, що він захищає інтереси росії в економіці України.