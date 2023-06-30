Данія виділила на допомогу Україні ще майже €175 мільйонів

Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярда датських крон (приблизно $190 мільйонів).
Про це повідомляє оборонне відомство країни.
Військовий пакет включає ракети для систем протиповітряної оборони. Загалом 300 мільйонів датських крон (майже $44 мільйони) з цього пакета допомоги піде на спільні закупівлі артилерійських снарядів для Сил оборони України.
«Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яка сформована на основі потреб України та яка повинна підтримувати поточну оборонну боротьбу України проти вторгнення російських військ», — прокоментував в. о. міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.
За його словами, цей пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоятиме на боці України стільки, скільки це буде необхідно.
- 19 червня уряд Данії вирішив збільшити військову допомогу Україні в межах Фонду України до 21,9 мільярда данських крон ($3,2 мільярда) у 2023—2028 роках.