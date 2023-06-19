Данія збільшить військову допомогу Україні до $3,2 мільярда

Уряд Данії вирішив збільшити військову допомогу Україні в межах Фонду України до 21,9 мільярда данських крон ($3,2 мільярда) у 2023—2028 роках.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.
Нові кошти для Фонду України розподілять таким чином, щоб цього року Данія могла підтримати Україну додатковими 7,5 мільярда датських крон. У 2024 році виділять 10,4 мільярда, по мільярду данських крон — щорічно у 2025—2028 роках.
- 17 червня стало відомо, що Данія підтримає передачу винищувачів Україні, але це станеться лише за підтримки й згоди США, які виробляють літаки F-16.
- Українські льотчики незабаром прибудуть до Данії, де їх навчатимуть пілотуванню та обслуговуванню літаків F-16. Тренування проводитимуть на базі Скрідструп в Ютландії. Данія має загалом 43 бойові літаки F-16, з яких 30 є активною частиною флоту.