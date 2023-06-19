Данія збільшить військову допомогу Україні до $3,2 мільярда

Уряд Данії вирішив збільшити військову допомогу Україні в межах Фонду України до 21,9 мільярда данських крон ($3,2 мільярда) у 2023—2028 роках.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.

Нові кошти для Фонду України розподілять таким чином, щоб цього року Данія могла підтримати Україну додатковими 7,5 мільярда датських крон. У 2024 році виділять 10,4 мільярда, по мільярду данських крон — щорічно у 2025—2028 роках.