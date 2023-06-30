«Нова пошта» відкрила перше відділення в Німеччині

Компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення Nova Post в Німеччині — у Берліні.

Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі компанії.

Берлінське відділення працює за адресою: Charlottenstraße 79/80, 10117. Там приватні клієнти й бізнес можуть відправляти та отримувати посилки до 100 кілограмів з понеділка до суботи. Термін доставки — від пʼяти днів.

Доставити з України до Німеччини посилку вагою до кілограма коштує 250 гривень, до двох кілограмів — 400 гривень, до десяти кілограмів — 600 гривень, а до 30 кілограмів — 1 200 гривень.

Протягом року «Нова пошта» планує відкрили ще відділення в Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Кельні.