Virgin Galactic запустила в суборбітальний політ пілотований космоплан VSS Unity. Це перший для компанії комерційний політ

Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic провела свій перший комерційний суборбітальний політ. Старт корабля-носія VMS Eve з пілотованим космічним судном VSS Unity відбувся з космопорту «Америка» у штаті Нью-Мексико, сам політ тривав приблизно годину.
Місію назвали Galactic 01. На борту VSS Unity було троє «комерційних» пасажирів: інженер Національної дослідницької ради Італії Панталеоне Карлуччі та представники Військово-повітряних сил Італії Волтер Вілладей та Анджело Ландольфі. Скільки вони заплатили за політ — невідомо, але публічно компанія просить за квиток $450 тисяч.
Також з ними летіли інструктор Virgin Galactic Колін Беннет і пілоти, які керували VSS Unity.
CBS News пише, що за планом носій Eve піднявся на висоту близько 14 кілометрів, а потім відчепив VSS Unity. Корабель піднявся на висоту 80 км і пробув у невагомісті приблизно пʼять хвилин.
За час польоту екіпаж мав провести понад десять експериментів, щоб дослідити біомедичні та термогідродинамічні процеси, вивчити особливості різних матеріалів в умовах мікрогравітації, а також зібрати дані зі встановлених на борту пристроїв і датчиків.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном.
- 11 липня 2021 року Річард Бренсон здійснив успішний політ до кордону космосу. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який створила Virgin Galactic. Після цього компанія відкрила лімітований продаж квитків на туристичні польоти, але в жовтні 2021 року в ракетоплані Unity і літаку-носії виявили недоліки, тому польоти перенесли.
- У травні 2023 року, майже через два роки простою, компанія провела успішний тестовий політ.
- Наступна місія Galactic 02 запланована на серпень 2023 року. Після цього компанія сподівається літати в космос щомісяця.