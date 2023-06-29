Virgin Galactic запустила в суборбітальний політ пілотований космоплан VSS Unity. Це перший для компанії комерційний політ

Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic провела свій перший комерційний суборбітальний політ. Старт корабля-носія VMS Eve з пілотованим космічним судном VSS Unity відбувся з космопорту «Америка» у штаті Нью-Мексико, сам політ тривав приблизно годину.

Місію назвали Galactic 01. На борту VSS Unity було троє «комерційних» пасажирів: інженер Національної дослідницької ради Італії Панталеоне Карлуччі та представники Військово-повітряних сил Італії Волтер Вілладей та Анджело Ландольфі. Скільки вони заплатили за політ — невідомо, але публічно компанія просить за квиток $450 тисяч.

Також з ними летіли інструктор Virgin Galactic Колін Беннет і пілоти, які керували VSS Unity.

CBS News пише, що за планом носій Eve піднявся на висоту близько 14 кілометрів, а потім відчепив VSS Unity. Корабель піднявся на висоту 80 км і пробув у невагомісті приблизно пʼять хвилин.

За час польоту екіпаж мав провести понад десять експериментів, щоб дослідити біомедичні та термогідродинамічні процеси, вивчити особливості різних матеріалів в умовах мікрогравітації, а також зібрати дані зі встановлених на борту пристроїв і датчиків.