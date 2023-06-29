Майк Пенс прибув у Київ. Він балотується від республіканців на президентських виборах у США

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який балотується від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, приїхав у Київ.

Про це повідомляють Reuters і NBC News.

Пенс зустрівся з Володимиром Зеленським і обговорив «зміцнення підтримки» України. Інші деталі зустрічі поки що невідомі. Сам Пенс у своєму Twitter підтвердив візит, але Офіс президента України про нього ще не повідомляв.

«Здійснивши неоголошену подорож, колишній віцепрезидент став першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який зустрівся з українським лідером під час передвиборчої кампанії», — йдеться в повідомленні.

Пенс також відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.

«Я тут, тому що важливо, щоб американський народ зрозумів прогрес, якого ми досягли, і те, як підтримка українських військових відповідає нашим національним інтересам», — додав Пенс.