Україна і ще три країни подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака МАУ у 2020 році

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

Про це 29 червня повідомило Міністерство закордонних справ України.

Група країн заявляє, що їй не вдалось досягнути з Іраном згоди щодо організації суду.

Відповідно, Координаційна група планує продовжувати колективні зусилля, щоб притягнути Іран до відповідальності, і передає суперечку до Міжнародного суду ООН.

У грудні 2021 року Міжнародна група вимагала, щоб Іран до 5 січня 2023 року підтвердив свою готовність брати участь у переговорах щодо відшкодувань за збиття рейсу. Група наголошувала, що Іран проявляє «очевидне небажання» конструктивно та вчасно розвʼязувати це питання.