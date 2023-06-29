Чехія закрила вʼїзд для спортсменів, які представляють рф

Уряд Чехії підтримав пропозицію Міністерства спорту про заборону участі окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють росію, у спортивних змаганнях на чеській території.

Про це йдеться в повідомленні чеського уряду.

Рішення уряду Чехії означає не лише заборону участі в місцевих змаганнях для росіян та їхніх представників, а й заборону участі окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють Чехію на змаганнях у росії.

Пропозицію ініціювали спортивні асоціації та підтримало керівництво Національного спортивного агентства Чехії.