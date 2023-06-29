ВАКС відправив ще одного заступника голови Тернопільської ОВА під варту на 60 діб

Вищий антикорупційний суд арештував ще одного заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації на 60 діб із альтернативою застави у 805 200 гривень. Його звинувачували в отриманні хабаря.
Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.
У разі внесення застави фігурант повинен буде не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
- Раніше ВАКС обрав запобіжні заходи заступникові голови Тернопільської ОВА та голові Тернопільської облради.
- 27 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови ОВА Ігорю Демʼянчуку та Ігорю Гайдуку за вимагання хабаря. За даними слідства, фігуранти вимагали в підприємця-волонтера близько 2,4 мільйона гривень, а не 1,8 мільйона гривень, як повідомлялося раніше.