Голову Тернопільської облради та двох заступників очільника ОВА підозрюють у вимаганні 2,4 млн грн у підприємця-волонтера

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови ОВА Ігорю Демʼянчуку та Ігорю Гайдуку за вимагання хабаря (ч. 4 ст. 368 ККУ).

Про це пише пресслужба НАБУ.

За даними слідства, фігуранти вимагали в підприємця-волонтера близько 2,4 мільйона гривень, а не 1,8 мільйона гривень, як повідомлялося раніше.

Ці гроші Головко, Демʼянчук і Гайдук хотіли отримати за підписання комунальним підприємством Тернопільської облради актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних обʼєктів, а також ними погасити борг Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, виконані та прийняті в 2022 році.

НАБУ оприлюднило відео розмови підприємця та затриманих посадовців.