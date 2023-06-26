НАБУ затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.

За їхніми даними, справа розслідується за фактом імовірного одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 ККУ).

Слідчі дії також проводять у першого заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Демʼянчука і заступника голови ОВА Ігоря Гайдука.

Згодом пресслужба НАБУ повідомила, що голову облради та двох заступників голови обласної адміністрації викрили «на гарячому» — вони вимагали кошти у бізнесмена-волонтера.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних обʼєктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали після передачі третьої частини хабаря — понад 600 тисяч гривень.