Журналісти показали перші уламки батискафа «Титан», які підняли на берег

На берег Канади в порт Сент-Джонса (Ньюфаундленд) доставили перші уламки затонулого батискафа «Титан». Їх підняли з глибин Атлантики, передає AP.
Уламки розвантажують біля пірса берегової охорони Канади.
На одному фото видно великий білий вигнутий фрагмент металу, а на іншому — уламки, заповнені кабелями та іншими механічними частинами.
- 19 червня 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен «Титан», що показував туристам затонулий «Титанік». На борту субмарини було пʼятеро людей. Серед них британський мільярдер Хеміш Хардінг і засновник компанії, яка володіє батискафом, Стоктон Раш. О 14:08 за київським часом 22 червня в батискафі закінчилося повітря. Є кілька версій аварії «Титана» — у нього могла відключитися система електропостачання, статися коротке замикання або ж апарат надто близько підійшов до «Титаніка» і застряг у його конструкціях.
- 22 червня в Атлантичному океані знайшли уламки батискафа. За даними журналістів, США зафіксували звук вибуху апарата за кілька годин після занурення. Штати й Канада розслідують причини інциденту.